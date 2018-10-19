"Шахтёр" едва не потерял очки в матче с "Десной"

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" с большим трудом обыграл "Десну". "Горняки" сумели забить победный гол лишь на 88-й минуте матча. При этом последние полчаса донецкая команда играла в меньшинстве после удаления Оларенважу Кайоде.

"Шахтёр" - "Десна" - 1:0

Гол: Майкон, 88 - 1:0.

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 77), Исмаили, Майкон, Патрик (Коваленко, 79), Марлос, Нем (Фернандо, 70), Кайоде, Мораес.

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков (Ковпак, 90), Гитченко, Мостовой, Коберидзе (Люлька. 72), Братков, Картушов, Якимив, А. Фаворов, Филиппов (Хлебас, 76).

Удаление: Кайоде (65).

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