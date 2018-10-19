"Шахтёр" едва не потерял очки в матче с "Десной"
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" с большим трудом обыграл "Десну". "Горняки" сумели забить победный гол лишь на 88-й минуте матча. При этом последние полчаса донецкая команда играла в меньшинстве после удаления Оларенважу Кайоде.
"Шахтёр" - "Десна" - 1:0
Гол: Майкон, 88 - 1:0.
"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 77), Исмаили, Майкон, Патрик (Коваленко, 79), Марлос, Нем (Фернандо, 70), Кайоде, Мораес.
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков (Ковпак, 90), Гитченко, Мостовой, Коберидзе (Люлька. 72), Братков, Картушов, Якимив, А. Фаворов, Филиппов (Хлебас, 76).
Удаление: Кайоде (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|18
|38
|3
|Александрия
|17
|36
|4
|Заря Луганск
|18
|28
|5
|Ворскла
|18
|27
|6
|Десна Чернигов
|18
|24
|7
|Мариуполь
|18
|24
|8
|Львов
|17
|20
|9
|Олимпик Донецк
|18
|19
|10
|Карпаты Львов
|18
|17
|11
|Черноморец Одесса
|18
|12
|12
|Арсенал Киев
|18
|8