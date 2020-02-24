"Шахтёр" готов поучаствовать в эвакуации украинцев из Китая

Бывший капитан "Шахтёра", а ныне тренер и амбассадор клуба Дарио Срна заявил о готовности "горняков" выделить самолёт, чтобы забрать из Китая украинцев, застрявших там из-за коронавируса.

"Шахтёр" не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Самое важное - здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов всё будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи", - цитирует Срну официальный сайт клуба.

"Шахтёр" лидирует в чемпионате Украины, опережая киевское "Динамо" на 14 очков.

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