"Шахтёр" готов поучаствовать в эвакуации украинцев из Китая
Бывший капитан "Шахтёра", а ныне тренер и амбассадор клуба Дарио Срна заявил о готовности "горняков" выделить самолёт, чтобы забрать из Китая украинцев, застрявших там из-за коронавируса.
"Шахтёр" не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Самое важное - здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов всё будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи", - цитирует Срну официальный сайт клуба.
"Шахтёр" лидирует в чемпионате Украины, опережая киевское "Динамо" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Динамо Киев
|19
|39
|3
|Заря Луганск
|19
|37
|4
|Десна Чернигов
|19
|33
|5
|Александрия
|19
|33
|6
|Колос Ковалёвка
|19
|23
|7
|Мариуполь
|19
|22
|8
|Dnipro-1
|19
|19
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|19
|12