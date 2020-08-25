"Шахтер" готов продать Матвиенко в "Наполи"

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"Шахтер" готов продать Матвиенко в "Наполи"

"Шахтер" готов продать украинского защитника Николая Матвиенко в "Наполи". Об этом сообщает Betnews365.

По данным издания, агенты "горняков" и итальянского клуба уже встречались по поводу трансфера 24-летнего игрока. Его переход обойдется "Наполи" 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Лидс".

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