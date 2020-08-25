"Шахтер" готов продать Матвиенко в "Наполи"
"Шахтер" готов продать украинского защитника Николая Матвиенко в "Наполи". Об этом сообщает Betnews365.
По данным издания, агенты "горняков" и итальянского клуба уже встречались по поводу трансфера 24-летнего игрока. Его переход обойдется "Наполи" 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Лидс".
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|22
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|Заря Луганск
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|21
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|Мариуполь
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|8
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|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
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