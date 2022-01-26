"Шахтер" готов заплатить 10 миллионов евро за 16-летнего таланта

Фото: инстаграм Артура Вендерроски/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику "Флуминенсе" Артуру Вендерроски, сообщает NETFLU.

По сведениям источника, украинский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, хавбек может покинуть Бразилию только через два года, когда станет совершеннолетним.

16-летний Артур пока провел за основную команду "Флуминенсе" всего один матч. Его контракт с клубом действует до февраля 2026 года.

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