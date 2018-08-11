"Шахтёр" громит "Ворсклу"

В рамках четвёртого тура чемпионата Украины "Шахтёр" одержал разгромную победу над "Ворсклой" со счётом 4:1.

"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1

Голы: Шарпар, 25 - 0:1, Марлос, 50 - 1:1, Степаненко, 59 - 2:1, Хочолава, 62 - 3:1, Мораес, 74 - 4:1.

"Шахтёр": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 75), Марлос, Нем (Фернандо, 69), Тайсон, Мораес (Тотовицкий, 82).

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Ребенок, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Кобахидзе, Габелок, Кравченко, Карека (Гиоргадзе, 79).

Не пропустите: "Олимпик" сыграл вничью со "Львовом". | http://soccernews.ru