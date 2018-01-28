"Шахтер" хочет арендовать форварда "Манчестер Сити"

"Шахтер" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде, сообщает ScoreNigeria.

По сведениям издания, украинский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвардом интересуется "Амьен".

В этом сезоне 24-летний Кайоде выступает за "Жирону" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и отдал 2 голевых паса.

Напомним, что "Манчестер Сити" хочет купить хавбека "Шахтера" Фреда.

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