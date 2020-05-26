"Шахтер" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"

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"Шахтер" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Гремио" Матеусу Энрике, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, украинский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что бразилец также находится в сфере интересов "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Монако".

22-летний Матеус выступает за "Гремио" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2013 года.

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