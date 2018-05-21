"Шахтер" хочет получить за своего игрока более 50 миллионов евро
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что клуб может продать бразильского полузащитника Фреда в летнее трансферное окно.
"Зимой у нас были переговоры с "Манчестер Сити" по Фреду, и там было официальное предложение – это очень крупная цифра. Где-то в районе 50 миллионов евро нам предложили за Фреда. И у нас сил хватило, чтобы отказать, потому что мы играли в Лиге Чемпионов, мы заканчивали чемпионат Украины и, в принципе, мы выиграли чемпионат, мы выиграли Кубок – решение наше правильное. И я убежден, что мы получим и получаем предложения не менее интересные, чем от "Манчестер Сити". Возможно, Фред летом уйдет.
Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, это будет справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть, я где-то чувствую, что Фред будет дороже Фернандиньо и дороже, чем Тейшейра", - приводят слова Ахметова российские СМИ.
Напомним, что в 2016 году "Шахтер" продал Тейшейру в Китай за 50 миллионов евро.
Стоит отметить, что интерес к 24-летнему Фреду проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
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