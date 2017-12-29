"Шахтёр" хочет продлить контракт с Фонсекой

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"Шахтёр" хочет продлить контракт с Фонсекой

Руководство "Шахтёра" хочет сохранить у руля команды португальского наставника Паулу Фонсеку, сообщает Mais Futebol.

По информации источника, боссы "горняков" предлагают 44-летнему специалисту новый двухлетний контракт, предусматривающий более выгодные финансовые условия. 

Напомним, что действующее соглашение Фонсеки с "Шахтёром" истекает по окончании нынешнего сезона.

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