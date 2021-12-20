"Шахтёр" хочет усилиться бразильцем из "Челси"

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"Шахтёр" хочет усилиться бразильцем из "Челси"

Фото инстаграм Кенеди

Левый вингер "Челси" Кенеди стал трансферной целью "Шахтёра", сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "горняки" уже контактировали с лондонским клубом касательно потенциального трансфера.

С августа бразилец играет на правах аренды за "Фламенго", провёл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт Кенеди с "Челси" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды. | http://soccernews.ru
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