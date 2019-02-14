"Шахтер" и "Айнтрахт" назвали стартовые составы на очную встречу

Тренерские штабы "Шахтера" и "Айнтрахта" определились со стартовыми составами на сегодняшний матч.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес

"Айнтрахт": Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Хасэбе, Да Коста, Костич, Роде, Фернандеш, Гачинович, Ребич, Йович

Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

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