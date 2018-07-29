"Шахтер" и "Десна" крупно победили в чемпионате Украины

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"Шахтер" и "Десна" крупно победили в чемпионате Украины

Завершились четыре матча второго тура чемпионата Украины. Стоит отметить крупные победы "Шахтера" и "Десны". Также побед добились "Карпаты" и "Олимпик".

"Мариуполь" - "Десна - 1:4 (0:2)
Голы: Хлебас, 3 - 0:1, Хлебас, 22 - 0:2, Филиппов, 59 - 0:3, Вакула, 68 - 1:3, Филиппов, 78 - 1:4

"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0 (1:0)
Гол: Швед, 16 - 1:0

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0 (0:0)
Гол: Балашов, 52 - 1:0

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0 (2:0)

Голы: Мораес, 10 - 1:0, Фернандо, 31 - 2:0, Тайсон, 37 - 3:0

Положение лидеров: Шахтер, Александрия, Динамо - 6, Десна, Львов, Черноморец - 3...

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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