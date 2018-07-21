"Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матч за Суперкубок Украины

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"Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" и "Динамо" определились со стартовыми составами на игру за Суперкубок Украины.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Коваленко, Марлос, Степаненко, Мораес, Патрик, Фернандо.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Буяльский, Морозюк, Цыганков, Шепелев, Беседин, Вербич, Данило.

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1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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