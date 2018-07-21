"Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" и "Динамо" определились со стартовыми составами на игру за Суперкубок Украины.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Коваленко, Марлос, Степаненко, Мораес, Патрик, Фернандо.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Буяльский, Морозюк, Цыганков, Шепелев, Беседин, Вербич, Данило.

Читайте также: Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины. | http://soccernews.ru