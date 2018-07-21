"Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матч за Суперкубок Украины
"Шахтер" и "Динамо" определились со стартовыми составами на игру за Суперкубок Украины.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Коваленко, Марлос, Степаненко, Мораес, Патрик, Фернандо.
"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Буяльский, Морозюк, Цыганков, Шепелев, Беседин, Вербич, Данило.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35