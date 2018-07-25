"Шахтер" и "Динамо" одержали победы в первом туре чемпионата Украины

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"Шахтер" и "Динамо" одержали победы в первом туре чемпионата Украины

Первый тур чемпионата Украины завершился победами "Динамо" и "Шахтера".

"Динамо" - "Ворскла" 1:0

Гол: Даллку (аг), 34 - 1:0

"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Сапай, Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82), Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок, Коломоец.

Предупреждения: Морозюк - Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.


"Десна" - "Шахтер" 0:2

Гол: Мораес, 31 - 0:1, Марлос, 56 - 0:2

"Десна": Литовка, Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой, Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков, Филиппов (Ковпак, 81).

"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко, Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60), Мораес.

Предупреждения: Коберидзе - Алан Патрик, Ракицкий. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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