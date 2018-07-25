"Шахтер" и "Динамо" одержали победы в первом туре чемпионата Украины
Первый тур чемпионата Украины завершился победами "Динамо" и "Шахтера".
"Динамо" - "Ворскла" 1:0
Гол: Даллку (аг), 34 - 1:0
"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин.
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Сапай, Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82), Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок, Коломоец.
Предупреждения: Морозюк - Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.
"Десна" - "Шахтер" 0:2
Гол: Мораес, 31 - 0:1, Марлос, 56 - 0:2
"Десна": Литовка, Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой, Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков, Филиппов (Ковпак, 81).
"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко, Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60), Мораес.
Предупреждения: Коберидзе - Алан Патрик, Ракицкий. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35