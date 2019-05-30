"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19

Представляем результаты заключительного тура УПЛ.

По итогам чемпионата, места с 1-го по 6-е заняли - "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря", "Мариуполь" и "Львов".

"Львов" - "Шахтер" 0:3

Голы: Дентиньо, 66 - 0:1, Степаненко, 78 - 0:2, Матвиенко, 86 - 0:3

"Львов": Сарнавский, Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46), Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85), Алваро, Бруно.

"Шахтер": Кудрик, Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко, Коваленко, Маркос Антонио, Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70), Дентиньо.



"Александрия" - "Динамо" 0:2

Голы: Цыганков, 21 - 0:1, Цыганков, 70 - 0:2

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Бабогло, Бухал, Пашаев, Запорожан (Дедечко, 64), Банада, Ковалец (Пономарь, 74), Протасов, Ситало, Задерака (Шастал, 70).

"Динамо": Бущан, Кендзера (Шапаренко, 27), Бурда, Шепелев, Миколенко, Цыганков, Алибеков, Шепелев, Де Пена, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).



"Мариуполь" - "Заря" 3:1

Голы: Пихаленок (аг), 12 - 0:1, Зубков, 66 - 1:1, Вакула, 68 - 2:1, Борячук, 90+5 - 3:1

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько (Тищенко, 54), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев (Борячук, 72), Пихаленок, Чурко (Вакула, 46), Фомин, Зубков.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Литвин, Чеберко, Михайличенко, Чайковский, Силас (Арвеладзе, 73), Караваев, Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Леднев, 69), Будковский.

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