"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19
Представляем результаты заключительного тура УПЛ.
По итогам чемпионата, места с 1-го по 6-е заняли - "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря", "Мариуполь" и "Львов".
"Львов" - "Шахтер" 0:3
Голы: Дентиньо, 66 - 0:1, Степаненко, 78 - 0:2, Матвиенко, 86 - 0:3
"Львов": Сарнавский, Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46), Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85), Алваро, Бруно.
"Шахтер": Кудрик, Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко, Коваленко, Маркос Антонио, Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70), Дентиньо.
"Александрия" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 21 - 0:1, Цыганков, 70 - 0:2
"Александрия": Панькив, Лучкевич, Бабогло, Бухал, Пашаев, Запорожан (Дедечко, 64), Банада, Ковалец (Пономарь, 74), Протасов, Ситало, Задерака (Шастал, 70).
"Динамо": Бущан, Кендзера (Шапаренко, 27), Бурда, Шепелев, Миколенко, Цыганков, Алибеков, Шепелев, Де Пена, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).
"Мариуполь" - "Заря" 3:1
Голы: Пихаленок (аг), 12 - 0:1, Зубков, 66 - 1:1, Вакула, 68 - 2:1, Борячук, 90+5 - 3:1
"Мариуполь": Гальчук, Полегенько (Тищенко, 54), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев (Борячук, 72), Пихаленок, Чурко (Вакула, 46), Фомин, Зубков.
"Заря": Шевченко, Тымчик, Литвин, Чеберко, Михайличенко, Чайковский, Силас (Арвеладзе, 73), Караваев, Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Леднев, 69), Будковский.
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|О
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|Десна Чернигов
|32
|41
|3
|Олимпик Донецк
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|33
|5
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|32
|31
|6
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|32
|26