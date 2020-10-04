"Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки в чемпионате Украины

Завершились два матча 5-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с черниговской "Десной", киевское "Динамо" на своем поле не сумело обыграть луганскую "Зарю".

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 11 очков, "Шахтер" с девятью очками находится на третьей позиции.

"Десна" Чернигов – "Шахтер" Донецк - 2:2 (2:1)

Голы: Коваленко, 4 - 0:1, Мостовой, 17 - 1:1, Тотовицкий, 26 - 2:1, Дентиньо, 79 - 2:2

"Шахтер": Пятов, Корниенко (Дентиньо, 77), Хочолава, Додо, Матвиенко, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Алан Патрик (Степаненко, 46), Майкон (Тете, 58), Мораес (Фернандо Педро, 58).

"Динамо" Киев - "Заря" Луганск - 1:1 (0:0)

Голы: Кочергин, 65 - 0:1, Вербич, 74 - 1:1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Кендзера, Караваев (Попов, 69), Андриевский (Леднев, 69), Вербич, де Пена, Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 59), Шапаренко.

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