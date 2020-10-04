"Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки в чемпионате Украины
Завершились два матча 5-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с черниговской "Десной", киевское "Динамо" на своем поле не сумело обыграть луганскую "Зарю".
"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 11 очков, "Шахтер" с девятью очками находится на третьей позиции.
"Десна" Чернигов – "Шахтер" Донецк - 2:2 (2:1)
Голы: Коваленко, 4 - 0:1, Мостовой, 17 - 1:1, Тотовицкий, 26 - 2:1, Дентиньо, 79 - 2:2
"Шахтер": Пятов, Корниенко (Дентиньо, 77), Хочолава, Додо, Матвиенко, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Алан Патрик (Степаненко, 46), Майкон (Тете, 58), Мораес (Фернандо Педро, 58).
"Динамо" Киев - "Заря" Луганск - 1:1 (0:0)
Голы: Кочергин, 65 - 0:1, Вербич, 74 - 1:1
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Кендзера, Караваев (Попов, 69), Андриевский (Леднев, 69), Вербич, де Пена, Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 59), Шапаренко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13