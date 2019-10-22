"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ

"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 - 1:0, Ольмо, 25 - 1:1, Оршич, 60 (пенальти) - 1:2, Додо, 75 -2:2.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66), Мораес.



"Динамо З": Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушец, 90), Гавранович (Петкович, 62).

"Шахтер" и "Динамо" делят 2 и 3 места в группе С, имея в активе по 4 очка.

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