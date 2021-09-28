"Шахтер" и "Интер" не выявили победителя в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле сыграл вничью с миланским "Интером" со счетом 0:0.

"Интер", набрав одно очко, занимает третье место в турнирной таблице группы D. "Шахтер" с одним очком находится на последней, четвертой позиции.

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия - 0:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Педриньо, Соломон (Мудрик, 78), Степаненко, Алан Патрик (Марлос, 85), Майкон, Траоре (Тете, 11).

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 81), Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

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