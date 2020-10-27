"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов

"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Шахтер" - "Интер" - 0:0

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо (Тайсон, 15), Марлос.

"Интер": Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д`Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.

В следующем туре "Интер" сыграет с "Реалом", а "Шахтер" встретится с гладбахской "Боруссией". Игры пройдут 3 ноября.

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