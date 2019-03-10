"Шахтер" и киевское "Динамо" одержали разгромные победы в чемпионате Украины

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"Шахтер" и киевское "Динамо" одержали разгромные победы в чемпионате Украины

В 21-м туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" (5:0), а киевское "Динамо" уничтожило "Арсенал" (4:0).

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Динамо" на семь очков.

"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0 (3:0)
Голы: Коваленко, 6 - 1:0, Матвиенко, 35 - 2:0, Майкон, 44 - 3:0, Коваленко, 64 - 4:0, Тайсон, 79 - 5:0

"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон (Антонио, 69), Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон, Мораес.

"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0 (4:0)
Голы: Гармаш, 28 - 1:0, Сидклей, 37 - 2:0, Гармаш, 39 - 3:0, Цыганков, 45+1 - 4:0

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей, Шапаренко (Алибеков, 73).

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