"Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки в 12-м туре чемпионата Украины

В 12-м туре чемпионата Украины "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью с "Александрией" и "Карпатами" соответственно. "Горняки" и александрийцы завершили матч без забитых мячей, а "Динамо" упустило победу в концовке из-за автогола Шабанова.

"Шахтер" впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Украины. Донецкий клуб продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Динамо" находится на второй позиции, имея в активе 24 очка.

"Шахтер" - "Александрия" - 0:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораес.

"Динамо" - "Карпаты" - 1:1 (0:0)

Голы: Вербич, 49 - 1:0, Шабанов, 85 (автогол) - 1:1

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес (Вербич, 46), Соль (Беседин, 46)

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