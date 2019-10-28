"Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки в 12-м туре чемпионата Украины
В 12-м туре чемпионата Украины "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью с "Александрией" и "Карпатами" соответственно. "Горняки" и александрийцы завершили матч без забитых мячей, а "Динамо" упустило победу в концовке из-за автогола Шабанова.
"Шахтер" впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Украины. Донецкий клуб продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Динамо" находится на второй позиции, имея в активе 24 очка.
"Шахтер" - "Александрия" - 0:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораес.
"Динамо" - "Карпаты" - 1:1 (0:0)
Голы: Вербич, 49 - 1:0, Шабанов, 85 (автогол) - 1:1
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес (Вербич, 46), Соль (Беседин, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|34
|2
|Динамо Киев
|12
|24
|3
|Десна Чернигов
|12
|23
|4
|Заря Луганск
|12
|22
|5
|Александрия
|12
|20
|6
|Мариуполь
|12
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|12
|11
|9
|Олимпик Донецк
|12
|11
|10
|Карпаты Львов
|12
|10
|11
|Ворскла
|12
|8
|12
|Львов
|12
|8