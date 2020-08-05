"Шахтёр" и "Копенгаген" пробились в 1/4 финала Лиги Европы
Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
"Шахтёр" разгромил "Вольфсбург" со счётом 3:0 и прошёл дальше.
"Копенгаген" также крупно победил "Истанбул" и присоединился к "горнякам" в списке четвертьфиналистов.
"Шахтёр" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) - 3:0 Первый матч: 2:1
Голы: Мораес, 89 - 1:0, Соломон, 90 - 2:0, Мораес, 90 - 3:0.
"Шахтёр": Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.
"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Брукс, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Жоао Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 62).
Удаления: Хочолава (67), Брукс (70).
"Копенгаген" (Дания) – "Истанбул" (Турция) - 3:0 Первый матч: 0:1
Голы: Винд, 4 - 1:0, Винд, 53 (пенальти) - 2:0, Фальк, 62 - 3:0.
"Копенгаген": Юнссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон, 69), Варела, Нельссон, Пеп Мас (Овьедо, 84), Мудражия (Стаге, 53), Фальк (Бартолец, 84), Зека, Кауфманн (Дарамю, 53), Винд.
"Истанбул": Гюнок, Клиши, Шкртел, Кайсара, Епуряну, Топал (Алексич, 54), Кахведжи (Озджан, 71), Текдемир (Элиа, 54), Вишча, Ба, Кривелли (Гульбрандсен, 79).
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