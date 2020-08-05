"Шахтёр" и "Копенгаген" пробились в 1/4 финала Лиги Европы

Теги шахтер донецквольфсбургкопенгагенистанбул бб

"Шахтёр" и "Копенгаген" пробились в 1/4 финала Лиги Европы

Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Шахтёр" разгромил "Вольфсбург" со счётом 3:0 и прошёл дальше.

"Копенгаген" также крупно победил "Истанбул" и присоединился к "горнякам" в списке четвертьфиналистов.

"Шахтёр" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) - 3:0 Первый матч: 2:1

Голы: Мораес, 89 - 1:0, Соломон, 90 - 2:0, Мораес, 90 - 3:0.

"Шахтёр": Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Брукс, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Жоао Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 62).

Удаления: Хочолава (67), Брукс (70).

 

"Копенгаген" (Дания) – "Истанбул" (Турция) - 3:0 Первый матч: 0:1

Голы: Винд, 4 - 1:0, Винд, 53 (пенальти) - 2:0, Фальк, 62 - 3:0.

"Копенгаген": Юнссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон, 69), Варела, Нельссон, Пеп Мас (Овьедо, 84), Мудражия (Стаге, 53), Фальк (Бартолец, 84), Зека, Кауфманн (Дарамю, 53), Винд.

"Истанбул": Гюнок, Клиши, Шкртел, Кайсара, Епуряну, Топал (Алексич, 54), Кахведжи (Озджан, 71), Текдемир (Элиа, 54), Вишча, Ба, Кривелли (Гульбрандсен, 79).

Не пропустите: УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов