"Шахтер" и "Рома" не могут согласовать стоимость Тайсона



Полузащитник "Шахтёра" Тайсон может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Il Tempo.



По данным источника, в 31-летнем хавбеке заинтересована "Рома", однако пока переговоры находятся на начальной стадии. Клубы не могут согласовать стоимость футболиста. "Шахтер" просит 30 миллионов евро за трансфер Тайсона.



Переход осуществится лишь в том случае, если украинский клуб снизит цену на хавбека.



Напомним, что бразилец перешел в "Шахтер" зимой 2013 года. За это время Тайсон забил 44 гола в 243 матчах за украинскую команду.



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