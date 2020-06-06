"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" одолел "Десну", а "Заря" переиграла "Колос".
"Шахтер" - "Десна" 3:2
Голы: Фернандо, 4 - 1:0, Марлос, 25 - 2:0, Фаворов (пен), 32 - 2:1, Марлос, 51 - 3:1, Будковский, 88 - 3:2
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 74), Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74), Фернандо (Мораес, 79).
"Десна": Паст, Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74), Филиппов (Хлебас, 86).
"Заря" - "Колос" 1:0
Гол: Кабаев, 13 - 1:0
"Заря": Василь, Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна, Иванисеня (Перович, 80), Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов (Лунев, 61)
"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец, Богданов, Милько (Костышин, 63), Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66), Лысенко (Кожушко, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13