"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ

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"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ

В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" одолел "Десну", а "Заря" переиграла "Колос".

"Шахтер" - "Десна" 3:2

Голы: Фернандо, 4 - 1:0, Марлос, 25 - 2:0, Фаворов (пен), 32 - 2:1, Марлос, 51 - 3:1, Будковский, 88 - 3:2

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 74), Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74), Фернандо (Мораес, 79).

"Десна": Паст, Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74), Филиппов (Хлебас, 86).


"Заря" - "Колос" 1:0

Гол: Кабаев, 13 - 1:0

"Заря": Василь, Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна, Иванисеня (Перович, 80), Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов (Лунев, 61)

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец, Богданов, Милько (Костышин, 63), Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66), Лысенко (Кожушко, 46).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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