"Шахтёр" интересуется вингером "Гремио"

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"Шахтёр" интересуется вингером "Гремио"

Фото Grêmio FBPA / Lucas Uebel

"Шахтёр" нацелился на правого вингера "Гремио" Феррейру, утверждает Minha Torcida.

По информации источника, "горняки" могут выкупить 23-летнего футболиста за 8 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

При "Гремио" принадлежит только 80% прав на перспективного бразильца.

В составе "мушкетёров" Феррейра забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.

Не пропустите: "Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку". | http://soccernews.ru
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