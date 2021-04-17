"Шахтёр" интересуется вингером "Гремио"
Фото Grêmio FBPA / Lucas Uebel
"Шахтёр" нацелился на правого вингера "Гремио" Феррейру, утверждает Minha Torcida.
По информации источника, "горняки" могут выкупить 23-летнего футболиста за 8 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
При "Гремио" принадлежит только 80% прав на перспективного бразильца.
В составе "мушкетёров" Феррейра забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
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|Команда
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|О
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|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
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|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
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|11
|Байя
|38
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|12
|Васко да Гама
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|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
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|Чапекоенсе
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|32
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|Аваи
|38
|20