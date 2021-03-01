"Шахтер" лишился одного из лидеров перед матчами с "Ромой" в Лиге Европы
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы с римской "Ромой", сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".
По сведениям источника, у футболиста довольно серьезная травма колена и он выбыл из строя на несколько недель.
Матч "Рома" - "Шахтер" состоится в Риме 11 марта. Поединок "Шахтер" - "Рома" пройдет в Киеве 18 марта.
В нынешнем сезоне 31-летний Степаненко провел за "Шахтер" 18 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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