"Шахтер" лишился одного из лидеров перед матчами с "Ромой" в Лиге Европы

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы с римской "Ромой", сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

По сведениям источника, у футболиста довольно серьезная травма колена и он выбыл из строя на несколько недель.

Матч "Рома" - "Шахтер" состоится в Риме 11 марта. Поединок "Шахтер" - "Рома" пройдет в Киеве 18 марта.

В нынешнем сезоне 31-летний Степаненко провел за "Шахтер" 18 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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