"Шахтер" лишился основного защитника перед битвой с "Реалом"

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"Шахтер" лишился основного защитника перед битвой с "Реалом"

Фото: инстаграм Николая Матвиенко/Автор неизвестен

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби сообщил, что защитник Николай Матвиенко пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает isport.ua.

При этом информация о травме повреждения и сроках восстановления не разглашается.

В нынешнем сезоне 25-летний Матвиенко провел за "Шахтер" 15 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится завтра, 19 октября. Начало встречи - в 22:00 мск.

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