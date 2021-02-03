"Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча)
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с "Мариуполем" со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Коноплянка, но затем мариупольский клуб вывели вперед Бондаренко и Кащук. В концовке встречи "горняков" от поражения спас Фернандо.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 2:2 (1:0)
Голы: Коноплянка, 4 - 1:0, Бондаренко, 51 - 1:1, Кащук, 67 (с пенальти) - 1:2, Фернандо , 90 - 2:2
"Шахтер": Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Маркос, Мудрик, Коноплянка, Фернандо, Тайсон
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13