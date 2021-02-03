"Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча)

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с "Мариуполем" со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Коноплянка, но затем мариупольский клуб вывели вперед Бондаренко и Кащук. В концовке встречи "горняков" от поражения спас Фернандо.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 2:2 (1:0)

Голы: Коноплянка, 4 - 1:0, Бондаренко, 51 - 1:1, Кащук, 67 (с пенальти) - 1:2, Фернандо , 90 - 2:2

"Шахтер": Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Маркос, Мудрик, Коноплянка, Фернандо, Тайсон

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