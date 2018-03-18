"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:0, "Динамо" - "Ворскла" - 4:0 (обзоры)

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"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:0, "Динамо" - "Ворскла" - 4:0 (обзоры)

Представляем обзоры матчей чемпионата Украины.

"Шахтер" - "Мариуполь"

"Динамо" - "Ворскла"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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