"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:1 (обзор)

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"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Мариуполем".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Ворскла 3 6
4 Сталь Каменское 4 6
5 Олимпик Донецк 3 5
6 Мариуполь 4 5
7 Карпаты Львов 4 4
8 Верес Ровно 3 3
9 Звезда Кропивницкий 3 2
10 Заря Луганск 3 2
11 Александрия 3 2
12 Черноморец Одесса 3 0
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