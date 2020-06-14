"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины

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"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины

"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче 26-го тура чемпионата Украины.

Победный гол забил на 48-й минуте Жуниор Мораес, которому ассистировал Марлос.

"Колос" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Голы: Мораес, 48 - 0:1

"Шахтер" с 68 баллами лидирует в турнирной таблице УПЛ.

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