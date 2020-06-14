"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины
"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче 26-го тура чемпионата Украины.
Победный гол забил на 48-й минуте Жуниор Мораес, которому ассистировал Марлос.
"Колос" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Голы: Мораес, 48 - 0:1
"Шахтер" с 68 баллами лидирует в турнирной таблице УПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13