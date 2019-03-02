"Шахтёр" минимально победил "Черноморец" и вновь увеличил отрыв от "Динамо"
В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" в гостях скромно обыграл "Черноморец". Единственный гол в заключительной четверти матча забил Марлос, реализовав пенальти.
"Черноморец" - "Шахтёр" - 0:1
Гол: Марлос, 76 (пенальти) - 0:1.
"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90), Мусолитин (Хамелюк, 49), Гошкодеря, Морозенко, Танчик, Чорний (Вильхамссон, 70), Аржанов.
"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко, Марлос (Фернандо, 90), Коваленко (Малышев, 85), Тайсон, Мораес.
Благодаря этой победе "горняки" вновь увеличили отрыв от идущего вторым киевского "Динамо" до 7 очков. Что касается "Черноморца", то он с 15 баллами занимает 11-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|51
|2
|Динамо Киев
|20
|44
|3
|Александрия
|19
|36
|4
|Заря Луганск
|19
|28
|5
|Десна Чернигов
|20
|27
|6
|Ворскла
|19
|27
|7
|Мариуполь
|19
|27
|8
|Львов
|19
|23
|9
|Карпаты Львов
|19
|20
|10
|Олимпик Донецк
|19
|19
|11
|Черноморец Одесса
|20
|15
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|8