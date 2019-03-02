"Шахтёр" минимально победил "Черноморец" и вновь увеличил отрыв от "Динамо"

Теги шахтер донецкчерноморец одесса

"Шахтёр" минимально победил "Черноморец" и вновь увеличил отрыв от "Динамо"

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" в гостях скромно обыграл "Черноморец". Единственный гол в заключительной четверти матча забил Марлос, реализовав пенальти.

"Черноморец" - "Шахтёр" - 0:1

Гол: Марлос, 76 (пенальти) - 0:1.

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90), Мусолитин (Хамелюк, 49), Гошкодеря, Морозенко, Танчик, Чорний (Вильхамссон, 70), Аржанов.

"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко, Марлос (Фернандо, 90), Коваленко (Малышев, 85), Тайсон, Мораес.

Благодаря этой победе "горняки" вновь увеличили отрыв от идущего вторым киевского "Динамо" до 7 очков. Что касается "Черноморца", то он с 15 баллами занимает 11-ю строчку.

Не пропустите: Киевское "Динамо" одержало победу над "Десной". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1

Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 20 51
2 Динамо Киев Динамо Киев 20 44
3 Александрия Александрия 19 36
4 Заря Луганск Заря Луганск 19 28
5 Десна Чернигов Десна Чернигов 20 27
6 Ворскла Ворскла 19 27
7 Мариуполь Мариуполь 19 27
8 Львов Львов 19 23
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 19 20
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 19 19
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 20 15
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов