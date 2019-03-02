"Шахтёр" минимально победил "Черноморец" и вновь увеличил отрыв от "Динамо"

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" в гостях скромно обыграл "Черноморец". Единственный гол в заключительной четверти матча забил Марлос, реализовав пенальти.

"Черноморец" - "Шахтёр" - 0:1

Гол: Марлос, 76 (пенальти) - 0:1.

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90), Мусолитин (Хамелюк, 49), Гошкодеря, Морозенко, Танчик, Чорний (Вильхамссон, 70), Аржанов.

"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко, Марлос (Фернандо, 90), Коваленко (Малышев, 85), Тайсон, Мораес.

Благодаря этой победе "горняки" вновь увеличили отрыв от идущего вторым киевского "Динамо" до 7 очков. Что касается "Черноморца", то он с 15 баллами занимает 11-ю строчку.

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