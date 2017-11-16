"Шахтер" может бесплатно потерять Бернарда, которого купил за 25 миллионов евро



Полузащитник "Шахтера" Бернард может перейти в "Палмейрас", сообщает FOX Sports.

По сведениям издания, футболист намерен вернуться в Бразилию и уже зимой он может подписать с клубом предварительное соглашение.

Нынешний контракт хавбека с украинским клубом истекает летом 2018 года.

Стоит отметить, что 25-летний Бернард перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Атлетико Минейро" за 25 миллионов евро.

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