"Шахтер" может купить хавбека сборной Италии

Фото: инстаграм Стефано Сенси/Автор неизвестен

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Италии Стефано Сенси может перейти в донецкий "Шахтер", сообщает Blasting News.

По сведениям источника, на приобретении хавбека настаивает главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, который, скорее всего, возглавит "Шахтер" по окончании сезона. "Интер" готов продать игрока, но хочет получить за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Сенси провел за "Интер" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Италии сыграл 8 матчей и забил 3 мяча.

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