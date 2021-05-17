"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло"

Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Как сообщает La Repubblica, полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли входит в сферу интересов "Шахтера".

По информации источника, украинский клуб уже сделал предложение размером в 35 миллионов евро. На игрока также претендуют "Ювентус" и "Манчестер Сити". 16 мая главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби объявил, что покинет команду по окончании сезона. По сообщениям итальянских СМИ, со следующего сезона он будет работать с "Шахтером".

В текущем сезоне Локателли провел 33 матча за "Сассуоло" и забил четыре гола и сделал голевых передачи.

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