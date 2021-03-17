"Шахтер" может купить нападающего "Зари"
Луганская "Заря" собирается выкупить трансфер иранского нападающего стамбульского "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша, чтобы затем продать его в донецкий "Шахтер", сообщает Fotospor.
По сведениям издания, форвард обойдется "Заре" в 1,5 миллиона евро. После этого луганский клуб собирается продать его "Шахтеру" за восемь миллионов.
19-летний Сайядманеш в нынешнем сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды. Иранец провел за луганский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Фенербахче" действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13