"Шахтер" может купить нападающего "Зари"

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"Шахтер" может купить нападающего "Зари"

Луганская "Заря" собирается выкупить трансфер иранского нападающего стамбульского "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша, чтобы затем продать его в донецкий "Шахтер", сообщает Fotospor.

По сведениям издания, форвард обойдется "Заре" в 1,5 миллиона евро. После этого луганский клуб собирается продать его "Шахтеру" за восемь миллионов.

19-летний Сайядманеш в нынешнем сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды. Иранец провел за луганский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Фенербахче" действует до лета 2024 года.

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