"Шахтер" может надолго потерять основного форварда

Фото: кадр из трансляции матча "Шахтер" - "Интер"

Буркинийский нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" в результате столкновения с защитником соперника Дензелом Думфрисом. Форвард из-за травмы был заменен на 11-й минуте. В ближайшее время Траоре пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 20-летний Траоре провел за "Шахтер" 11 матчей и забил девять голов.

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