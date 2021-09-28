"Шахтер" может надолго потерять основного форварда
Фото: кадр из трансляции матча "Шахтер" - "Интер"
Буркинийский нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" в результате столкновения с защитником соперника Дензелом Думфрисом. Форвард из-за травмы был заменен на 11-й минуте. В ближайшее время Траоре пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 20-летний Траоре провел за "Шахтер" 11 матчей и забил девять голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13