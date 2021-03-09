"Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера"

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"Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера"Донецкий "Шахтер" вступил в борьбу за молодого нападающего "Сантоса" Кайо Жорже, сообщает Calciomercato.

За 18-летним нападающим уже некоторое время следит ряд европейских топ-клубов. Кроме "горняков" в представителем бразильца уже связывались "Аякс", "Арсенал", "Челси" и "Лион".

Кроме того, за развитием Кайо наблюдают "Ювентус", "Интер" и "Марсель". Главным тренером французского клуба недавно стал бывший наставник "Сантоса" Хорхе Сампаоли. Специалист очень хорошо знаком с игрой форварда.

Текущий контракт Кайо с клубом истекает в декабре 2021-го года.

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