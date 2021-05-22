"Шахтёр" может подписать Бога

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"Шахтёр" может подписать Бога

Фото инстаграм Жереми Бога

Левый вингер "Сассуоло" Жереми Бога не исключает, что продолжит карьеру в Украине.

24-летний ивуариец дал понять, что готов перейти в другой клуб вместе с тренером Роберто Де Дзерби.

Напомним, что итальянского наставника активно сватают в "Шахтёр".

"Хочу сделать шаг вперёд в карьере, и если есть возможность последовать за тренером, то почему бы и нет? Это не значит, что я буду следовать за ним повсюду, мне нужно видеть, что он решит и что произойдёт в конце сезона. Я рассмотрю разные варианты", - цитирует Бога Football Italia.

В этом сезоне игрок провёл за "Сассуоло" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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