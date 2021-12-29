"Шахтер" может подписать вингера "Аякса"

Фото: инстаграм Нереса/Автор неизвестен

Бразильский вингера "Аякса" Давид Нерес может стать футболистом донецкого "Шахтера", сообщает портал Goal.

По информации источника, амстердамский клуб ответил отказом на предложение "горняков" по трансферу футболиста.

Отмечается, что "Шахтер" сделает еще одно предложение, которое будет равняться 15 миллионам евро.

В данный момент обсуждаются экономические детали сделки.

В нынешнем сезоне голландского первенства бразильский игрок сыграл 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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