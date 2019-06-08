"Шахтёр" может заменить Фонсеку бывшим ассистентом Луческу
"Шахтёр" ищет нового главного тренера в связи со скорым уходом с этого поста Паулу Фонсеки.
По информации Corriere dello Sport, сменить португальца у руля "горняков" может Антонио Карлос Заго, ныне возглавляющий "Ред Булл Бразил".
Стоит отметить, что 50-летний специалист уже работал в "Шахтёре". Он входил в тренерский штаб Мирчи Луческу с 2013 по 2015 год.
Что касается Фонсеки, то он покидает украинский клуб ради "Ромы".
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