"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали"
В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Шахтер" добыл тяжелую победу над "Сталью".
"Сталь" – "Шахтер" 1:2
Голы: Кузык, 9 - 1:0, Тайсон, 45 - 1:1, Бланко-Лещук, 90+5 - 1:2
"Сталь": Пеньков - Тымчик, Грачев, Даниелян, Михайличенко - Якимив (Костенко, 74), Г.Малакян - Мысык (Копытов, 87), Э.Малакян, Кузык - Щебетун (Кныш, 43).
"Шахтер": Пятов - Срна, Кривцов, Ракицкий (Коваленко, 66), Исмаили - Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 85), Бернард (Дентиньо, 74) - Феррейра.
Предупреждение: Тымчик, Даниэлян — Ракицкий, Тайсон, Степаненко, Кривцов, Фред, Дентиньо, Марлос.
Удаление: Даниэлян, 90+8. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Сталь Каменское
|3
|6
|4
|Ворскла
|3
|6
|5
|Олимпик Донецк
|2
|4
|6
|Мариуполь
|2
|2
|7
|Верес Ровно
|2
|2
|8
|Звезда Кропивницкий
|3
|2
|9
|Заря Луганск
|2
|1
|10
|Александрия
|2
|1
|11
|Карпаты Львов
|3
|1
|12
|Черноморец Одесса
|2
|0