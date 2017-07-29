"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали"

Теги шахтер донецксталь каменское

"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали"

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Шахтер" добыл тяжелую победу над "Сталью".

"Сталь" – "Шахтер" 1:2

Голы: Кузык, 9 - 1:0, Тайсон, 45 - 1:1, Бланко-Лещук, 90+5 - 1:2

"Сталь": Пеньков - Тымчик, Грачев, Даниелян, Михайличенко - Якимив (Костенко, 74), Г.Малакян - Мысык (Копытов, 87), Э.Малакян, Кузык - Щебетун (Кныш, 43).

"Шахтер": Пятов - Срна, Кривцов, Ракицкий (Коваленко, 66), Исмаили - Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 85), Бернард (Дентиньо, 74) - Феррейра.

Предупреждение: Тымчик, Даниэлян — Ракицкий, Тайсон, Степаненко, Кривцов, Фред, Дентиньо, Марлос.

Удаление: Даниэлян, 90+8. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Сталь Каменское 3 6
4 Ворскла 3 6
5 Олимпик Донецк 2 4
6 Мариуполь 2 2
7 Верес Ровно 2 2
8 Звезда Кропивницкий 3 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Александрия 2 1
11 Карпаты Львов 3 1
12 Черноморец Одесса 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов