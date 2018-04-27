"Шахтер" на выезде переиграл "Мариуполь"
В рамках 29-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал победу над "Мариуполем".
"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1
Голы: Кайоде, 65 - 0:1
"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Дава, Белый, Быков (Авагимян, 87), Демири, Неплях (Билоконь, 80), Дедечко, Мишнев, Тищенко, Диденко (Мурза, 80).
"Шахтер": Пятов, Бутко (Петряк, 71), Хочолава, Ордец, Исмаили, Алан Патрик (Бланко-Лещук, 65), Фред, Зубков, Коваленко, Тайсон, Кайоде (Малышев, 84).
Предупреждения: Неплях - Тайсон, Хочолава. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15