"Шахтер" на выезде переиграл "Мариуполь"

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"Шахтер" на выезде переиграл "Мариуполь"

В рамках 29-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал победу над "Мариуполем".

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1

Голы: Кайоде, 65 - 0:1

"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Дава, Белый, Быков (Авагимян, 87), Демири, Неплях (Билоконь, 80), Дедечко, Мишнев, Тищенко, Диденко (Мурза, 80).

"Шахтер": Пятов, Бутко (Петряк, 71), Хочолава, Ордец, Исмаили, Алан Патрик (Бланко-Лещук, 65), Фред, Зубков, Коваленко, Тайсон, Кайоде (Малышев, 84).

Предупреждения: Неплях - Тайсон, Хочолава. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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