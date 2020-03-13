"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя
Представляем результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2
Голы: Мораес, 16 - 0:1, Брукс, 48 - 1:1, Маркос Антонио, 73 - 1:2
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).
"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.
"Рейнджерс" - "Байер" 1:3
Голы: Хавертц (пен), 37 - 0:1, Арангис, 67 - 0:2, Эдмундсон, 75 - 1:2, Бэйли, 88 - 1:3
"Рейнджерс": Макгрегор, Эдмундсон, Тавернье (Полстер, 85), Голдсон, Баришич, Камара (Хаджи, 68), Арфилд, Арибо (Камбери, 53), Дэвис, Кент, Морелос.
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Тапсоба (Паулиньо, 68), Вайзер, Демирбай (Баумгартлингер, 81), Арангис, Бельараби (Бэйли, 62), Хавертц, Диаби, Драгович.
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: Эль-Араби, 54 - 1:0, Нету, 67 - 1:1
"Олимпиакос": Жозе Са, Ба, Цимикас, Рубен Семеду, Эльабделлауи, Гильерме, Бухалакис, Вальбуэна (Бруну Гашпар, 84), Камара, Масурас (Сиссе, 34), Эль-Араби (Фортунис, 74).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Нету, 46), Боли, Коуди, Рубен Винагре (Поденсе, 79), Моутинью (Дендонкер, 85), Саисс, Рубен Невеш, Траоре, Диогу Жота, Хименес.
Удаление: Рубен Семеду (28).
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|О
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