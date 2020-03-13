"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя

Теги шахтер донецквулверхэмптонолимпиакос пирейбайер леверкузен

"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя

Представляем результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2

Голы: Мораес, 16 - 0:1, Брукс, 48 - 1:1, Маркос Антонио, 73 - 1:2

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.   


"Рейнджерс" - "Байер" 1:3

Голы: Хавертц (пен), 37 - 0:1, Арангис, 67 - 0:2, Эдмундсон, 75 - 1:2, Бэйли, 88 - 1:3

"Рейнджерс": Макгрегор, Эдмундсон, Тавернье (Полстер, 85), Голдсон, Баришич, Камара (Хаджи, 68), Арфилд, Арибо (Камбери, 53), Дэвис, Кент, Морелос.

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Тапсоба (Паулиньо, 68), Вайзер, Демирбай (Баумгартлингер, 81), Арангис, Бельараби (Бэйли, 62), Хавертц, Диаби, Драгович.


"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Эль-Араби, 54 - 1:0, Нету, 67 - 1:1

"Олимпиакос": Жозе Са, Ба, Цимикас, Рубен Семеду, Эльабделлауи, Гильерме, Бухалакис, Вальбуэна (Бруну Гашпар, 84), Камара, Масурас (Сиссе, 34), Эль-Араби (Фортунис, 74).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Нету, 46), Боли, Коуди, Рубен Винагре (Поденсе, 79), Моутинью (Дендонкер, 85), Саисс, Рубен Невеш, Траоре, Диогу Жота, Хименес.

Удаление: Рубен Семеду (28).

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги

В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов