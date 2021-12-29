"Шахтер" нацелился на бразильца из "Аякса"

Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к бразильскому форварду амстердамского "Аякса" Давиду Нересу, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. "Аякс" пока не ответил на предложение.

В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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