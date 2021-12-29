"Шахтер" нацелился на бразильца из "Аякса"
Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к бразильскому форварду амстердамского "Аякса" Давиду Нересу, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. "Аякс" пока не ответил на предложение.
В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|АЗ
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|58
|5
|Витесс
|34
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|6
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|34
|53
|7
|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|12
|ВВВ Венло
|34
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|Фортунна Ситтард
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|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
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