"Шахтер" нацелился на бразильского таланта

Фото: инстаграм Бруно Прашедеса/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Интернасьонала" Бруно Прашедесу, сообщает Time24News.

По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка семи миллионов евро. Впрочем, пока что представители клубов не подтверждают информацию о переговорах.

19-летний Прашедес выступает за "Интернасьонал" с 2020 года. Всего он провел за клуб 35 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 апреля 2025 года.

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