"Шахтер" нацелился на бразильского таланта
Фото: инстаграм Бруно Прашедеса/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Интернасьонала" Бруно Прашедесу, сообщает Time24News.
По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка семи миллионов евро. Впрочем, пока что представители клубов не подтверждают информацию о переговорах.
19-летний Прашедес выступает за "Интернасьонал" с 2020 года. Всего он провел за клуб 35 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 апреля 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13