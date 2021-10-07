"Шахтер" нацелился на форварда сборной Египта
Фото: инстаграм Мостафы Мохамеда/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к нападающему стамбульского "Галатасарая" и сборной Египта Мостафе Мохамеду, сообщает Fotospor.
По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "горняков" Мохамед может заменить травмированного буркинийца Лассину Траоре.
23-летний Мохамед принадлежит "Замалеку", а за "Галатасарай" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин
-
Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного
-
Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву
-
В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
-
В правительстве РФ отреагировали на появление Крыма в составе Украины в презентации Евро-2024
Лента новостей
-
Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока
-
В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин
-
"Барселоне" предложили нападающего "Ливерпуля"
-
Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного
-
"Уотфорд" совершил первый трансфер после назначения Раньери
-
Глушаков впервые показал общую дочь с футболисткой Коваленко (фото)
-
"Шахтер" нацелился на форварда сборной Египта
-
В "Зените" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
-
Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву
-
В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
-
В правительстве РФ отреагировали на появление Крыма в составе Украины в презентации Евро-2024
-
На Алексиса Санчеса претендуют пять клубов
-
КДК РФС не дал Азмуну дополнительную дисквалификацию на матч со "Спартаком"
-
"Милан" намерен выкупить Диаса у "Реала"
-
"Барселона" интересуется вингером "Атлетико"
-
"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ
-
Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"
-
Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией
-
Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24