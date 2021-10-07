"Шахтер" нацелился на форварда сборной Египта

Фото: инстаграм Мостафы Мохамеда/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к нападающему стамбульского "Галатасарая" и сборной Египта Мостафе Мохамеду, сообщает Fotospor.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "горняков" Мохамед может заменить травмированного буркинийца Лассину Траоре.

23-летний Мохамед принадлежит "Замалеку", а за "Галатасарай" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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