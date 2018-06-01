"Шахтёр" нацелился на хавбека "Севильи"
"Шахтёр" нацелился на полузащитника "Севильи" Хорхе Карраскаля, который минувший сезон провёл на правах аренды в львовских "Карпатах".
"Горняки" рассчитывают купить 20-летнего колумбийца этим летом за счёт средств, вырученных от продажи Фреда в "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что на Карраскаля также претендует киевское "Динамо". Трансферная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.
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