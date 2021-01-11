"Шахтер" нацелился на своего бывшего игрока, выступающего в АПЛ

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ливерпульского "Эвертона" Бернарду, сообщает Greens Sreet Hammer.

По сведениям источника, украинский клуб может приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. В составе "горняков" Бернард может заменить бразильского хавбека Тайсона, который отказался продлевать контракт и покинет клуб летом.

28-летний Бернард выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 годы. В нынешнем сезоне он провел за "Эвертон" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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