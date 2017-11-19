"Шахтёр" нацелился на защитника "Фиорентины"

"Шахтёр" проявляет интерес к правому защитнику "Фиорентины" Бруну Гашпару, сообщает португальская пресса.

"Горняки" планируют купить 24-летнего футболиста в январе и уже ведут соответствующие переговоры.

Напомним, что украинский клуб нуждается в усилении позиции правого фулбека из-за отстранения Дарио Срны, которого поймали на допинге.

В этом сезоне Гашпар сыграл за "Фиорентину" 7 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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